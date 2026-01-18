В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллеге

Полиция задержала 51-летнего разнорабочего в Волгоградской области, который сломал лицевые кости своему 56-летнему коллеге. Причиной случившегося стал конфликт, который вспыхнул между мужчинами на работе.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, работник одного из предприятий Иловлинского района поступил в местную больницу еще в конце декабря. Врачи сообщили в полицию о травмах пострадавшего, которые носили явно криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан коллега потерпевшего.

- Как установили полицейские между мужчинами в раздевалке предприятия возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар рукой потерпевшему. По результатам медицинского исследования травмы, причиненные потерпевшему квалифицируются, как тяжкие, - уточнили в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.





