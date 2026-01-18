Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под Волгоградом

Потолочная плитка загорелась от рванувшего на газовой плите самогонного аппарата в Михайловке Волгоградской области, где в результате происшествия пострадал 46-летний мужчина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Михайловке поступило в оперативные службы в 14:17 мск 17 января.

- В 5-этажном жилом доме в одной из квартир горела потолочная плитка на площади 8 кв. м. Ликвидировано хозяином до прибытия подразделений МЧС России (доставлен в ЦРБ г. Михайловка), - сообщили в оперативном ведомстве. - Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Республиканская, на кухне одной из квартир от взрыва дистиллятора, который применяется при самогоноварении, пострадал мужчина.





