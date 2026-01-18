Расследования

Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под Волгоградом

Расследования 18.01.2026 14:24
18.01.2026 14:24


Потолочная плитка загорелась от рванувшего на газовой плите самогонного аппарата в Михайловке Волгоградской области, где в результате происшествия пострадал 46-летний мужчина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Михайловке поступило в оперативные службы в 14:17 мск 17 января.

- В 5-этажном жилом доме в одной из квартир горела потолочная плитка на площади 8 кв. м. Ликвидировано хозяином до прибытия подразделений МЧС России (доставлен в ЦРБ г. Михайловка), - сообщили в оперативном ведомстве. - Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Республиканская, на кухне одной из квартир от взрыва дистиллятора, который применяется при самогоноварении, пострадал мужчина. 


16:51
Радио и ТВ замолчат в Волгоградской области с 19 январяСмотреть фотографии
16:22
«За вкус император наградил золотыми часами»: как Сарептская горчица стала символом Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Святая вода потекла из кранов в жилых домах КамышинаСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области разнорабочий сломал лицо коллегеСмотреть фотографии
14:24
Рванувший самогонный аппарат привел к пожару в пятиэтажке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
89 волгоградских школьников с весны ещё ждут обещанный школьный автобусСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области 700 спасателей дежурят у 50 иорданейСмотреть фотографии
12:43
Камера записала эпичное столкновение BMW с Honda на пустой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
В Волгоградской области мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
11:40
Волгоградские туристы после мучительных суток ожидания в аэропорту летят в ЕгипетСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде нарушено движение трамваев № 5, №10 и №12Смотреть фотографии
10:15
«Опасность существует даже для людей»: волгоградский биолог – о массовом море голубей и последствиях зараженияСмотреть фотографии
09:56
Росавиация 18 января отменила план «Ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
В аэропорту Волгограда на фоне атак БПЛА задерживаются рейсыСмотреть фотографии
09:07
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области больше 9 часовСмотреть фотографии
08:49
Когда и как в Волгограде можно набрать святую воду на КрещениеСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили ночью 4 БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:39
Волгоградцам рассказали, что изменится в правилах авиаперелетов с 1 мартаСмотреть фотографии
05:54
Угроза налетов БПЛА и план «Ковер» действуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:53
«Ротор» на сборах в Турции сыграет с клубами из Казахстана и УзбекистанаСмотреть фотографии
21:47
В Котово ради безопасности жителей отменили купания на КрещениеСмотреть фотографии
21:21
Ватерполисты «Спартака» и «Синтеза» в повторном матче не выявили победителя Смотреть фотографии
21:08
Бастрыкин услышал измученных гулом снежных пушек волгоградцевСмотреть фотографии
20:38
«Люди предлагали ставить им целые памятники»: создатель волжских сусликов – об их небывалой популярности и вандализмеСмотреть фотографии
19:59
46-летний житель Урюпинска загадочно пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
19:30
Волгоградцев все чаще застают за скручиванием номеров на платных парковках. Что за это будет?Смотреть фотографии
18:27
Часть Котово осталась в лютый мороз без газаСмотреть фотографии
18:12
Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплатСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы в валенках сыграли в футболСмотреть фотографии
 