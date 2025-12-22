WhatsApp* планируют полностью заблокировать в России





В Роскомнадзоре заявили о полной блокировки мессенджера WhatsApp* при невыполнении требований законодательства. Как пояснили в ведомстве, такие ограничения могут вводиться для безопасности жителей страны.

— Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — заявили в РПН.

В ведомстве также отметили, что приложение зачастую используется для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

Ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы пользователи смогли найти альтернативный сервис для общения.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.