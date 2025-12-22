Федеральные новости

WhatsApp* планируют полностью заблокировать в России

Федеральные новости 22.12.2025 19:16
0
22.12.2025 19:16


В Роскомнадзоре заявили о полной блокировки мессенджера WhatsAppпри невыполнении требований законодательства. Как пояснили в ведомстве, такие ограничения могут вводиться для безопасности жителей страны. 

— Введение ограничений в отношении WhatsAppбудет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — заявили в РПН. 

В ведомстве также отметили, что приложение зачастую используется для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

Ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы пользователи смогли найти альтернативный сервис для общения. 

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
22.12.2025 19:16
Федеральные новости 22.12.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2025 10:11
Федеральные новости 22.12.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 19:10
Федеральные новости 18.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 06:35
Федеральные новости 18.12.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2025 14:28
Федеральные новости 17.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2025 09:43
Федеральные новости 17.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 21:31
Федеральные новости 16.12.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 15:31
Федеральные новости 16.12.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 11:05
Федеральные новости 16.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 11:55
Федеральные новости 15.12.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 10:32
Федеральные новости 15.12.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2025 16:48
Федеральные новости 14.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2025 17:43
Федеральные новости 12.12.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 08:19
Федеральные новости 11.12.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 07:26
Федеральные новости 11.12.2025 07:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде отметили наградами лучших работников теплового хозяйстваСмотреть фотографии
20:44
Волжанин похитил у участника СВО 2 млн рублей с его картыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде после смертельного ДТП с трамваем запустили движениеСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде пока не отменили встречу Нового года в ЦПКиОСмотреть фотографии
20:07
Под Волгоградом нашли мертвым последнего пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
19:50
И штрафы будут? Что запретили волгоградцам на Новый год – изучаем постановлениеСмотреть фотографии
19:16
WhatsApp* планируют полностью заблокировать в РоссииСмотреть фотографии
18:50
Трамвай №11 насмерть переехал женщину на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
На грани исчезновения: какие виды редких животных и растений ещё можно встретить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:31
В ЦПКиО Волгограда разобрали колесо обозренияСмотреть фотографии
18:31
Под Волгоградом хуторянина осудили за серийное истязание знакомых ножом и молоткомСмотреть фотографии
18:16
Алиса Дворцевая вернулась в «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
17:41
Экс-глава района Мелкумов занял пост в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Кадры – это основа: интервью с руководителем управления Ростехнадзора Юрием КулиничевымСмотреть фотографии
16:53
24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде сетевики отпустили цены на красную икру в свободное плаваниеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградскому коммерсанту не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОКСмотреть фотографии
15:33
Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортомСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый годСмотреть фотографии
13:04
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
12:36
«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногеновСмотреть фотографии
12:07
Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способаСмотреть фотографии
12:00
Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подросткомСмотреть фотографии
11:21
Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый годСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
 