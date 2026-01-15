Полузащитник Михаил Мальцев ушел из «Ротора» в «Сокол»





Сегодня, 15 января, из волгоградской команды ушёл ещё один футболист. «Ротор» и атакующий полузащитник Михаил Мальцев завершили сотрудничество, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Михаил Мальцев перешёл в «Ротор» летом 2024 года. За полтора сезона в волгоградском коллективе он в 53 матчах отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Спортсмен продолжит карьеру в саратовском «Соколе».

Напомним, с начала года волгоградцы также по соглашению сторон расстались с Андреем Семёновым, Максимом Швецовым и Дмитрием Лаврищевым.