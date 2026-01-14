Спорт

Волгоградский теннисист Киватцев победил в первом матче года

14.01.2026
В египетской Хургаде стартовал теннисный турнир Egypt 2 Somabay Men's Future. Занимающий 566-е место мирового рейтинга профессиональных теннисистов 28-летний волгоградец Кирилл Киватцев в первом круге одиночного разряда встретился с 19-летним Эмирханом Булутом (1563-е место рейтинга) из Турции.

Это была первая очная встреча теннисистов в карьере, и россиянин одержал более чем уверенную победу – 6:3, 6:1. 

Во втором круге против волгоградца будет играть сеянный на турнире под первым номером, 286-ая ракетка мира, 24-летний грузин Саба Пурцеладзе. В прошлом году спортсмены провели свой единственный официальный матч, в котором победу одержал Киватцев – 7:6, 4:1 (отказ).

Фото из личного архива Кирилла Киватцева

