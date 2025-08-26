Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевыми





В 2026 году в России пересмотрят подход к обучению медиков за бюджетный счёт. Правительство одобрило законопроект, разработанный Минздравом, который предусматривает полный отказ от обычных бюджетных мест в медицинских вузах в пользу целевых. Студенты теперь будут обязаны отработать определённый срок в конкретном медицинском учреждении.

- Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении, - цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Одновременно федеральные власти законодательно хотят ужесточить наказание за нарушение условий целевого договора. Студентам, которые не выполнят соглашение, грозит финансовое наказание. Они должны будут компенсировать все затраты государства на их обучение в трёхкратном размере.

Соответствующие санкции также будут распространяться и на медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

При этом поступить на следующую образовательную ступень студенты медвузов смогут только лишь при заключении соответствующего договора с тем же медучреждением.