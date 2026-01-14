



Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Волжского городского суда, лишившего миллиардного имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына — экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара — Рустема.

Напомним, ранее дело бывших судей передали на рассмотрение в Волжский городской суд по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс.

Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, а также членам его семьи и доверенным лицам. Стоимость имущества оценивается по разным данным на сумму от 2,5 до 13 миллиардов рублей.

Волжский городской суд удовлетворил иск в полном объеме. Однако оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу, а также лицом, не привлеченным к участию в деле.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, Волгоградский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Решение суда об обращении имущества клана Траховых в доход государства РФ вступило в законную силу.