Волжский горсуд лишил экс-судей Траховых имущества на 2,5 миллиарда

Волжский городской суд сегодня, 16 сентября, вынес решение по гражданскому иску первого заместителя Генерального прокурора РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, исковые требования касались обращения в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Волжский городской суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение подлежит немедленному исполнению.
Напомним, дело бывших судей передали на рассмотрение в Волжский городской суд по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс.
Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам. Стоимость имущества оценивается в 2,5 миллиарда рублей.
Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 годы, как указывалось в иске, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников и подконтрольных лиц.
Процесс по делу Траховых проходил в закрытом режиме.