В Волгограде обнаружили нелегальный цех с тоннами копченой рыбы

Расследования 13.01.2026 21:01
В Тракторозаводском районе Волгограда сотрудники полиции обнаружили нелегальный цех по копчению и вялению рыбы. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, на территории производства было обнаружено 12,5 тонн рыбы без маркировки. 



Установлено, что с января по декабрь прошлого года 57-летний индивидуальный предприниматель скупал добытую браконьерским путём рыбу и хранил в собственном помещении, расположенном в промзоне Тракторозаводского района, где он её перерабатывал путём копчения и вяления.

Деятельность производства не была зарегистрирована и велась без разрешения и соблюдения санитарных норм. Готовая продукция, не прошедшая лабораторные исследования, незаконно сбывалась через торговые точки в Волгограде и в Волжском.

В результате обыска полицейские изъяли 12,5 тонны водных биологических ресурсов без маркировки, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности бизнесмена. Согласно заключению эксперта, стоимость нелегальной продукции составила почти 2,5 млн рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование его противоправной деятельности продолжается, - добавили в ГУ МВД России по региону. 

