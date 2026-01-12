Спорт

Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий Столбиков

Спорт 12.01.2026 17:37
0
12.01.2026 17:37


Сегодня, 12 января,  Дмитрий Столбиков назначен на должность тренера-аналитика сине-голубых. Специалист, обладающий категорией PRO UEFA, вошёл в штаб Дмитрия Парфёнова, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Столбиков является уроженцем Свердловской области. На протяжении 15 лет он работал в «Урале» из Екатеринбурга. С этим клубом Столбиков стал двукратным финалистом Кубка России, побеждал в Первой лиге и выиграл три Кубка ФНЛ.

Помимо «Урала» Столбиков работал вместе с Парфёновым в казахстанском «Актобе» (стал обладателем Кубка страны и бронзовым призером местного чемпионата в сезоне-2024) и столичном «Торпедо» осенью 2025 года.

Напомним, сегодня в тренерский штаб волгоградского коллектива также вошли Юрий Ковтун и Данил Дресвянников.

Фото: СК «Ротор» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.01.2026 18:12
Спорт 12.01.2026 18:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 17:37
Спорт 12.01.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 17:09
Спорт 12.01.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 16:38
Спорт 12.01.2026 16:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 16:12
Спорт 12.01.2026 16:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 09:54
Спорт 12.01.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 07:29
Спорт 12.01.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 21:32
Спорт 09.01.2026 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 15:04
Спорт 09.01.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 07:40
Спорт 09.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 18:53
Спорт 08.01.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 11:05
Спорт 08.01.2026 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.01.2026 12:25
Спорт 06.01.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 18:01
Спорт 05.01.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 12:22
Спорт 05.01.2026 12:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48эСмотреть фотографии
11:49
Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогодеСмотреть фотографии
11:31
Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубейСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «десятка» протаранила Land Cruiser на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде возложили цветы к памятнику чекисту Воронину в день его 118-летияСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцам с 12 января нужно снова платить за парковкуСмотреть фотографии
10:13
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
10:08
Сотрудники волгоградской прокуратуры отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:59
Девять учреждений культуры модернизировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Треть волгоградцев мечтают стать начальниками в 2026 годуСмотреть фотографии
 