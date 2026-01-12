Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий Столбиков





Сегодня, 12 января, Дмитрий Столбиков назначен на должность тренера-аналитика сине-голубых. Специалист, обладающий категорией PRO UEFA, вошёл в штаб Дмитрия Парфёнова, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Столбиков является уроженцем Свердловской области. На протяжении 15 лет он работал в «Урале» из Екатеринбурга. С этим клубом Столбиков стал двукратным финалистом Кубка России, побеждал в Первой лиге и выиграл три Кубка ФНЛ.

Помимо «Урала» Столбиков работал вместе с Парфёновым в казахстанском «Актобе» (стал обладателем Кубка страны и бронзовым призером местного чемпионата в сезоне-2024) и столичном «Торпедо» осенью 2025 года.

Напомним, сегодня в тренерский штаб волгоградского коллектива также вошли Юрий Ковтун и Данил Дресвянников.