Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» 

Юрий Ковтун провёл более 500 матчей в качестве футболиста. Выступал за сборную России. В 2015 году Ковтун стал работать помощником Парфёнова в «Тосно», с которым они выиграли Кубок России в 2018 году. Кроме того, Парфёнов и Ковтун совместно трудились в тренерских штабах «Урала», «Арсенала», «Родины», казахстанского «Актобе» и московского «Торпедо».

Фото: СК «Ротор» vk.com