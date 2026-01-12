Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под Волгоградом

Центральный районный суд Волгограда вынес решение об аресте 44-летнего гражданина республики Беларусь, который управлял грузовиком DAF и совершил ДТП с 7 погибшими на трассе Р-22.

- Алексею М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, — сообщили сегодня, 12 января, в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, страшная трагедия, которая унесла жизни 7 работников сельхозфирмы, произошла 8 января в Михайловском районе на федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Водитель грузовика DAF FT105 460 в результате разрыва и разгерметизации шины переднего левого колеса передней оси автомобиля, находившегося в сцепке с полуприцепом, совершил выезд на встречную полосу. В лобовом ДТП он фактически смял автомобиль «УАЗ», в котором ехали работники на ночную смену. Водитель и все пассажиры погибли.

Водителя фуры задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На суде подозреваемый и его адвокат возражали против меры пресечения в виде заключения под стражу. Они мотивировали это тем, что обстоятельства, на которые ссылается следователь в обосновании своих доводов, не находят своего объективного подтверждения. Также водитель уверял, что не собирается скрываться от следствия и суда.

Как ранее сообщало информагентство, в Волгоградской области 11 и 12 января простились с первыми жертвами этой страшной аварии.





