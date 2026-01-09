Возбуждено дело после гибели 7 человек в ДТП под Волгоградом

Полиция возбудила уголовное дело после гибели 7 человек в лобовом ДТП микроавтобуса с фурой в Михайловке Волгоградской области.

- Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД России по региону, уточнив, что уголовное дело возбуждено по факту случившегося.

Санкция ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, 8 января в 18-16 час. на 763 км ФАД Р-22 «Каспий» в Михайловском районе водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на встречную полосу, задев по касательной автомобиль «ВАЗ»,а затем фактически смяв «УАЗ» («Буханка»). По предварительным данным, у фуры лопнуло колесо.

На месте погибли 7 человек: водитель и шесть пассажиров «УАЗ», в числе которых 17-летняя девушка.

Водителям DAF и «ВАЗ» помощь оказали на месте ДТП, от госпитализации они отказались.

Погибшие 1968, 1991, 1994 и 1993 годов рождения. Также среди жертв – 50-летний водитель УАЗ, 17-летняя девушка, которая находилась в автомобиле, и ее 47-летняя мама. Ранее сообщалось, что они были сотрудниками комбикормового завода «Афины-Волга» и ехали домой в Новоаннинский район после рабочей смены.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

