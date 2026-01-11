В Волгоградской области простятся с третьим погибшим в жутком ДТП с фурой

12 января в Волгоградской области пройдут похороны третьего из семи работников сельхозфирмы, которые разбились насмерть в лобовом ДТП с фурой.

В хуторе Троицкий простятся с Тимофеем Клюжевым, жизнь которого внезапно оборвалась на пути из дома на работу, как и остальных сотрудников ООО «Афины Волга», находившихся в УАЗе. 11 января, напомним, похоронили первых жертв этой страшной аварии - Валентину Цыганову и ее 17-летнюю дочерь Ангелину. Они работали вместе и в тот роковой вечер ехали, чтобы заступить на ночную смену.

Ранее сообщалось, что сотрудники сельхозпредприятия 8 января около 18:00 на повороте к селу Троицкое попали в жуткое ДТП. Грузовик DAF с прицепом из-за лопнувшего колеса вылетел на встречку и в буквальном смысле слова смял УАЗ. Погибли водитель и шесть пассажиров микроавтобуса. Все они скончались до приезда скорой помощи.

ООО «Афины Волга» - сельхозфирма, расположенная в селе Сидоры Михайловского муниципального округа, специализирующаяся на свиноводстве. Руководство предприятия сообщило, что окажет материальную помощь родным погибших сотрудников и возьмет на себя организацию похорон.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителю большегруза, если будет доказана его вина, может грозить до 7 лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!