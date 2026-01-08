Опубликовано видео жуткого ДТП с семью погибшими под Волгоградом

ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало видео ДТП в Михайловке, где погибли семь человек.

Трагедия произошла 8 января 2025 года в 18-00 час. на 763 км ФАД Р-22 «Каспий» на повороте к хутору Троицкий. Столкнулись УАЗ, ВАЗ и грузовой автомобиль Daf с полуприцепом. На кадрах видно, что от УАЗа осталась лишь груда искореженного металла. При этом повреждения легкового автомобиля выглядят незначительно.

