Поезда следующие на Ростов, Краснодар, Новороссийск, Адлер остановлены в Воронежской области из-за повреждения железнодорожного полотна на участке Евдаково – Сагуны, передает Привет-Ростов.
Уточняется, что остановлено движение всего 10 пассажирских поездов:
- №482 Санкт-Петербург – Имеретинский Курорт
- №20 Москва – Ростов
- №312 Воркута – Новороссийск
- №542 Москва – Адлер
- №216 Барнаул – Адлер
- №113 Краснодар – Москва
- №11 Анапа – Москва
- №143 Кисловодск – Москва
- №125 Новороссийск – Москва
- №6343 Россошь – Лиски
Самая продолжительная задержка составляет примерно 3 часа 20 минут.