Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 129 БПЛА





В ночь с 5 на 6 января регионы России вновь подверглись налёту ударных БПЛА. Расчёты Минобороны отбили атаки на гражданскую инфраструктуру 21 регионов России.

— В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Над регионами было сбито украинских беспилотных летательных аппаратов:

29 БПЛА – над Брянской областью,

15 БПЛА – над Белгородской областью,

13 БПЛА – над Ярославской областью,

10 БПЛА – над Новгородской областью,

9 БПЛА – над Смоленской областью,

7 БПЛА – над Курской областью,

7 БПЛА – над Пензенской областью,

6 БПЛА – над Тверской областью,

6 БПЛА – над Республикой Башкортостан,

5 БПЛА – над Астраханской областью,

5 БПЛА – над Ростовской областью,

4 БПЛА – над Калужской областью,

2 БПЛА – над Московским регионом,

2 БПЛА – над Орловской областью,

2 БПЛА – над Ленинградской областью,

1 БПЛА – над Воронежской областью,

1 БПЛА – над Костромской областью,

1 БПЛА – над Республикой Крым,

1 БПЛА – над Тульской областью,

1 БПЛА – над Республикой Татарстан,

1 БПЛА – над Тамбовской областью,

1 БПЛА – над Рязанской областью.

Отметим, в Волгоградской области, несмотря на объявление беспилотной опасности, дроны не сбивались. Ночная атака обошла регион стороной.