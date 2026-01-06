Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 129 БПЛА

В ночь с 5 на 6 января регионы России вновь подверглись налёту ударных БПЛА. Расчёты Минобороны отбили атаки на гражданскую инфраструктуру 21 регионов России.
— В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.
Над регионами было сбито украинских беспилотных летательных аппаратов:
29 БПЛА – над Брянской областью,
15 БПЛА – над Белгородской областью,
13 БПЛА – над Ярославской областью,
10 БПЛА – над Новгородской областью,
9 БПЛА – над Смоленской областью,
7 БПЛА – над Курской областью,
7 БПЛА – над Пензенской областью,
6 БПЛА – над Тверской областью,
6 БПЛА – над Республикой Башкортостан,
5 БПЛА – над Астраханской областью,
5 БПЛА – над Ростовской областью,
4 БПЛА – над Калужской областью,
2 БПЛА – над Московским регионом,
2 БПЛА – над Орловской областью,
2 БПЛА – над Ленинградской областью,
1 БПЛА – над Воронежской областью,
1 БПЛА – над Костромской областью,
1 БПЛА – над Республикой Крым,
1 БПЛА – над Тульской областью,
1 БПЛА – над Республикой Татарстан,
1 БПЛА – над Тамбовской областью,
1 БПЛА – над Рязанской областью.
Отметим, в Волгоградской области, несмотря на объявление беспилотной опасности, дроны не сбивались. Ночная атака обошла регион стороной.