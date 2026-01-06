Федеральные новости

Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 129 БПЛА

06.01.2026 08:39
06.01.2026 08:39


В ночь с 5 на 6 января регионы России вновь подверглись налёту ударных БПЛА. Расчёты Минобороны отбили атаки на гражданскую инфраструктуру 21 регионов России.

— В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Над регионами было сбито украинских беспилотных летательных аппаратов: 

29 БПЛА – над Брянской областью, 

15 БПЛА – над Белгородской областью, 

13 БПЛА – над Ярославской областью, 

10 БПЛА – над Новгородской областью, 

9 БПЛА – над Смоленской областью, 

7 БПЛА – над Курской областью, 

7 БПЛА – над Пензенской областью, 

6 БПЛА – над Тверской областью, 

6 БПЛА – над Республикой Башкортостан, 

5 БПЛА – над Астраханской областью, 

5 БПЛА – над Ростовской областью, 

4 БПЛА – над Калужской областью, 

2 БПЛА – над Московским регионом, 

2 БПЛА – над Орловской областью, 

2 БПЛА – над Ленинградской областью, 

1 БПЛА – над Воронежской областью, 

1 БПЛА – над Костромской областью, 

1 БПЛА – над Республикой Крым, 

1 БПЛА – над Тульской областью, 

1 БПЛА – над Республикой Татарстан, 

1 БПЛА – над Тамбовской областью,

1 БПЛА – над Рязанской областью.

Отметим, в Волгоградской области, несмотря на объявление беспилотной опасности, дроны не сбивались. Ночная атака обошла регион стороной.

