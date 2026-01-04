Федеральные новости

В акватории Черного моря произошло землетрясение 4 января

Федеральные новости 04.01.2026 15:47
0
04.01.2026 15:47


Сейсмологи  зафиксировали днем 4 января землетрясение магнитудой 4.1 в 39 км к северо-западу от Сочи. Подземные толчки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, произошли в 12.47 по московскому времени.

По уточненной информации мэра Сочи Андрея Прошунина, эпицентр землетрясения располагался в акватории Чёрного моря – приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. 

– Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе –3 балла, – уточнил он. 

Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет, сообщил дополнительно глава Сочи.  

Фото:  agproshunin / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
04.01.2026 15:47
Федеральные новости 04.01.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2025 15:23
Федеральные новости 30.12.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2025 21:16
Федеральные новости 29.12.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2025 21:41
Федеральные новости 28.12.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2025 19:10
Федеральные новости 28.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2025 20:06
Федеральные новости 26.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2025 09:32
Федеральные новости 26.12.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2025 12:54
Федеральные новости 25.12.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.12.2025 11:27
Федеральные новости 24.12.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2025 15:30
Федеральные новости 23.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2025 12:48
Федеральные новости 23.12.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2025 19:16
Федеральные новости 22.12.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2025 10:11
Федеральные новости 22.12.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 19:10
Федеральные новости 18.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 06:35
Федеральные новости 18.12.2025 06:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услугиСмотреть фотографии
21:23
Росавиация 5 января закрыла небо над Волгоградом для полетовСмотреть фотографии
20:35
Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
20:02
Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поездеСмотреть фотографии
19:18
Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
Беспилотную опасность 5 января объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановкахСмотреть фотографии
17:28
СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучкиСмотреть фотографии
16:51
Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
15:31
«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в адСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсомСмотреть фотографии
13:57
Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 годуСмотреть фотографии
12:54
Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашинСмотреть фотографии
12:22
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие Смотреть фотографии
11:54
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:08
МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмыСмотреть фотографии
10:45
Выплаты пострадавшим от БПЛА назначают в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Опубликован график личного приема руководителей СУ СКР по Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночиСмотреть фотографии
07:43
Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в РоссииСмотреть фотографии
07:06
«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в МосквуСмотреть фотографии
06:32
Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часовСмотреть фотографии
06:12
В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсовСмотреть фотографии
22:58
Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
21:18
Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотникаСмотреть фотографии
21:04
До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсовСмотреть фотографии
 