В акватории Черного моря произошло землетрясение 4 января





Сейсмологи зафиксировали днем 4 января землетрясение магнитудой 4.1 в 39 км к северо-западу от Сочи. Подземные толчки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, произошли в 12.47 по московскому времени.

По уточненной информации мэра Сочи Андрея Прошунина, эпицентр землетрясения располагался в акватории Чёрного моря – приблизительно в 5 километрах от берега Сочи.

– Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе –3 балла, – уточнил он.

Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет, сообщил дополнительно глава Сочи.

Фото: agproshunin / t.me