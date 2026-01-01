Расследования

В Волгоградской области сообщают о смерти подростка на улице в новогоднюю ночь

01.01.2026 18:38
В Волгоградской области жители Киквидзенского района сообщают о смерти 15-летнего Кирилла, который пропал в новогоднюю ночь. В местных пабликах 1 января они выражают соболезнования семье погибшего подростка, который, по предварительным данным, замерз на улице.

В группе «Подслушано-Подсмотрено Киквидзе» ранее было опубликовано сообщение о пропаже подростка 2010 года рождения. Сообщалось, что он из села Завязка. Школьник ушел из дома и пропал. Жителей района просили помочь в поисках подростка, но вскоре появилось сообщение, что он найден мертвым недалеко от дома, где жил.

Подробности трагедии неизвестны.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в следственные органы информация о гибели школьника на данный момент не поступала.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

