Федеральные новости

Путин подписал Указ о спецсборах резервистов

Федеральные новости 30.12.2025 15:23
0
30.12.2025 15:23


Владимир Путин  сегодня, 30 декабря, подписал  Указ о проведении в 2026 году специальных сборов для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве. Соответствующий документ опубликован на правовом портале. 

- Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, — говорится в документе.

Министерство обороны РФ подготовит перечень воинских частей, ответственных за организацию данных мероприятий. А правительству РФ дано поручение определить список объектов, которые поручат защищать резервистам. 

Напомним, Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре.  Планируется, что граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве, будут защищать объекты промышленности и энергетики. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.12.2025 15:23
Федеральные новости 30.12.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2025 21:16
Федеральные новости 29.12.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2025 21:41
Федеральные новости 28.12.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2025 19:10
Федеральные новости 28.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2025 20:06
Федеральные новости 26.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2025 09:32
Федеральные новости 26.12.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2025 12:54
Федеральные новости 25.12.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.12.2025 11:27
Федеральные новости 24.12.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2025 15:30
Федеральные новости 23.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2025 12:48
Федеральные новости 23.12.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2025 19:16
Федеральные новости 22.12.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2025 10:11
Федеральные новости 22.12.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 19:10
Федеральные новости 18.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 06:35
Федеральные новости 18.12.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2025 14:28
Федеральные новости 17.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобусаСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские бурёнки за год произвели 590 тыс. тонн молокаСмотреть фотографии
16:25
«С надеждой только на лучшее»: Андрей Бочаров накануне праздников обратился к волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Сбылась мечта 8-летнего Егора из Волгограда: он сел за штурвал самолетаСмотреть фотографии
16:18
Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирине СоловьевойСмотреть фотографии
15:23
Путин подписал Указ о спецсборах резервистовСмотреть фотографии
15:22
Полиция пресекла поставку из Москвы в Волгоград партии поддельного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Андрей Бочаров обязал чиновников дежурить в новогодние праздникиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздниковСмотреть фотографии
13:46
В Волжском пьяный водитель снес столб и едва не убил пассажираСмотреть фотографии
13:29
Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикамСмотреть фотографии
13:16
Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и фактыСмотреть фотографии
12:51
Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафаСмотреть фотографии
12:34
«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
12:32
Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичнымСмотреть фотографии
12:09
Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 январяСмотреть фотографии
11:59
Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффитиСмотреть фотографии
11:35
Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:31
ДТП парализовало движение трамваев №2 и 6Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Более 29 миллионов километров проехали волгоградцы вместе с DriveeСмотреть фотографии
10:46
Волгоградскую фирму уличили в хищении 1 млн на реконструкции братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 январяСмотреть фотографии
10:24
17 новогодних арт-объектов появились на территории завода «Красный октябрь»Смотреть фотографии
10:20
Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчикамиСмотреть фотографии
09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
 