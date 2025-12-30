Путин подписал Указ о спецсборах резервистов





Владимир Путин сегодня, 30 декабря, подписал Указ о проведении в 2026 году специальных сборов для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве. Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

- Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, — говорится в документе.

Министерство обороны РФ подготовит перечень воинских частей, ответственных за организацию данных мероприятий. А правительству РФ дано поручение определить список объектов, которые поручат защищать резервистам.

Напомним, Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре. Планируется, что граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве, будут защищать объекты промышленности и энергетики.



