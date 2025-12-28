Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет





Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы в добровольческих формированиях в зоне СВО будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет. Документ 28 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно поправкам, периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях засчитываются при назначении пенсий за выслугу лет. Время выполнения задач в таких подразделениях будут учитывать в льготном исчислении.

Закон создан в соответствии с федеральным законом «Об обороне».