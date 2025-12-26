Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницу





В Камышинском районе Волгоградской области полиция обратилась за помощью в поисках 15-летней школьницы Софьи Пустоваловой. Девушка бесследно исчезла 23 декабря в городе Петров Вал. Последний раз её видели на улице Валы.

По информации межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», на текущий момент о её месте нахождения ничего не известно.

Согласно опубликованной ориентировке, девушка славянской внешности, среднего телосложения, рост 160–165 см. Волосы тёмные до плеч, глаза карие.

Отметим, волгоградцы, обладающие информацией о школьнице, могут передать её в правоохранительные органы по телефонам: 8-961-069-22-30, 8 (84457) 2-09-09 или же 102.