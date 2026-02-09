На севере Волгограда выясняют причины смертельного пожара

В Тракторозаводском районе Волгограда на пожаре погиб 72-летний пенсионер, еще двоих человек удалось спасти – их доставили в больницу. ЧП произошло ночью в частном домовладении.

- Горела по всей площади кирпичная пристройка к дому размером 3х6 м., - уточнили в ГУ МЧС России по региону. - К сожалению, погиб мужчина 1953 г.р., пострадали две женщины – госпитализированы в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения.

В оперативном ведомстве добавили, что тревожный вызов поступил в 00:16 мск, а потушить пожар удалось в 01:00. Причину возгорания устанавливают сотрудники испытательно-пожарной лаборатории.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!