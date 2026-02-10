Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новому

С 1 марта в Волгоградской области автошколы перейдут на новый формат работы. По данным портала объясняем.рф, теоретические занятия теперь официально разрешат проводить дистанционно, а на практику вождения накинут дополнительные часы.

По новым правилам, дополнительные практические занятия положены соискателям на права категории «B». Для таких учеников автошкол предусмотрено увеличение количества часов с 38 до 42.

В теорию будут добавлены разделы, связанные с электросамокатами, электронными документами и опасным вождением. В переработанном виде будет преподаваться программа оказания первой помощи при ДТП.

Дистанционные теоретические занятия будут проводиться официально, однако для прогульщиков пообещали внедрить электронную систему отслеживания. За посещаемостью занятий будет следить специальная программа.

Оптимизирован и процесс переобучения на дополнительную категорию вождения. Опытным водителям больше не потребуется проходить с нуля весь курс, а лишь некоторые дополнительные модули. Кроме того, таксопаркам и транспортным комбинатам разрешат обучать на категории B (такси), C и D (грузовики и автобусы).

Фото из архива ИА «Высота 102»

07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛА
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новому
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев
05:59
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраля
21:31
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучела
20:38
В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом Шиковым
20:18
Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФ
19:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградки
18:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном аду
18:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матче
18:01
«Спартак» укрепляет позиции в Суперлиге
17:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефти
16:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублей
16:08
Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу Волги
16:02
В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанке
15:11
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19
14:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничному
13:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитии
13:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый год
13:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
12:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололеда
12:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФО
12:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжил
12:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинах
11:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под Волгоградом
11:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскими
10:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновения
10:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладах
10:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентов
10:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублей
 