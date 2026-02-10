Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новому





С 1 марта в Волгоградской области автошколы перейдут на новый формат работы. По данным портала объясняем.рф, теоретические занятия теперь официально разрешат проводить дистанционно, а на практику вождения накинут дополнительные часы.

По новым правилам, дополнительные практические занятия положены соискателям на права категории «B». Для таких учеников автошкол предусмотрено увеличение количества часов с 38 до 42.

В теорию будут добавлены разделы, связанные с электросамокатами, электронными документами и опасным вождением. В переработанном виде будет преподаваться программа оказания первой помощи при ДТП.

Дистанционные теоретические занятия будут проводиться официально, однако для прогульщиков пообещали внедрить электронную систему отслеживания. За посещаемостью занятий будет следить специальная программа.

Оптимизирован и процесс переобучения на дополнительную категорию вождения. Опытным водителям больше не потребуется проходить с нуля весь курс, а лишь некоторые дополнительные модули. Кроме того, таксопаркам и транспортным комбинатам разрешат обучать на категории B (такси), C и D (грузовики и автобусы).

Фото из архива ИА «Высота 102»