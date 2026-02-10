Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраля





10 февраля в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений начала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 02:05 жителям и гостям региона поступают смс-предупреждения, рекомендующие избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам и чётко следовать инструкциям, полученным от властей, в случае включения сигналов тревоги.

Отметим, на текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. По данным мониторинговых Telegram-каналов, присутствие дронов в воздушном пространстве Волгоградской области пока не фиксировалось. Отдельные БПЛА наблюдались лишь в соседних регионах.

