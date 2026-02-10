Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраля

10 февраля в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений начала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 02:05 жителям и гостям региона поступают смс-предупреждения, рекомендующие избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам и чётко следовать инструкциям, полученным от властей, в случае включения сигналов тревоги.

Отметим, на текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. По данным мониторинговых Telegram-каналов, присутствие дронов в воздушном пространстве Волгоградской области пока не фиксировалось. Отдельные БПЛА наблюдались лишь в соседних регионах.

Фото из архива ИА «Высота 102»

04:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
03:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новомуСмотреть фотографии
03:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
02:59
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраляСмотреть фотографии
18:31
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучелаСмотреть фотографии
17:38
В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом ШиковымСмотреть фотографии
17:18
Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФСмотреть фотографии
16:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
15:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
15:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:08
Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу ВолгиСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанкеСмотреть фотографии
12:11
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
10:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
09:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
09:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
09:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
08:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
07:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
07:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
07:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
07:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
 