«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучела

09.02.2026 21:31
В городе Волжском Волгоградской области готовятся с размахом отметить Масленицу. Праздничные мероприятия, на которых в финале сожгут символизирующее зиму чучело, пройдут сразу на четырех площадках.

Как уточнили в администрации Волжского, чучело Масленицы будут сжигать в парках «Гидростроитель», «Волжский», «Новый город» и у дворца молодежи «Юность».

Так, в старейшем парке Волжского – «Гидростроитель» – на сцене пройдет театрализованный концерт со скоморохами и коробейниками, на площади перед ней развернутся хороводы и веселые состязания. 

Казачья Масленица развернется в парке «Волжский». Здесь будет работать выставка экспонатов музея казачьего быта, ярмарка изделий народных умельцев. Гости праздника смогут принять участие в играх и конкурсах, попробуют одолеть ледяной столб.

Интерактивные творческие площадки и мастер-классы ждут волжан на Масленице, которая пройдет на общественном пространстве у дворца молодежи «Юность». А в парке «Новый город»  проводят зиму веселыми играми, конкурсами и потехами. Везде гостей будут угощать блинами и горячим чаем. Отмечать Масленицу на всех площадках начнут в полдень.

Напомним, что от празднования Масленицы в этом году отказался Новоаннинский район. В администрации Волгограда сообщили, что опубликуют программу праздника после ее согласования.

Фото из архива V102.RU

21:31
21:31 В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучела
20:38
20:38 В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом Шиковым
20:18
20:18 Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФ
19:12
19:12 Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградки
18:31
18:31 «Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном аду
18:29
18:29 «Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матче
18:01
18:01 «Спартак» укрепляет позиции в Суперлиге
17:36
17:36 Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефти
16:48
16:48 В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублей
16:08
16:08 Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу Волги
16:02
16:02 В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанке
15:11
15:11 В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19
14:53
14:53 Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничному
13:49
13:49 В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитии
13:27
13:27 В Волгограде досрочно встретят китайский новый год
13:05
13:05 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
12:36
12:36 Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололеда
12:12
12:12 Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФО
12:06
12:06 В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжил
12:03
12:03 В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинах
11:38
11:38 Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под Волгоградом
11:35
11:35 СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскими
10:54
10:54 В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновения
10:51
10:51 РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладах
10:34
10:34 На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентов
10:28
10:28 Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублей
10:23
10:23 В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев
10:16
10:16 В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалы
09:47
09:47 Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочки
09:29
09:29 «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии
 