В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучела

В городе Волжском Волгоградской области готовятся с размахом отметить Масленицу. Праздничные мероприятия, на которых в финале сожгут символизирующее зиму чучело, пройдут сразу на четырех площадках.

Как уточнили в администрации Волжского, чучело Масленицы будут сжигать в парках «Гидростроитель», «Волжский», «Новый город» и у дворца молодежи «Юность».

Так, в старейшем парке Волжского – «Гидростроитель» – на сцене пройдет театрализованный концерт со скоморохами и коробейниками, на площади перед ней развернутся хороводы и веселые состязания.

Казачья Масленица развернется в парке «Волжский». Здесь будет работать выставка экспонатов музея казачьего быта, ярмарка изделий народных умельцев. Гости праздника смогут принять участие в играх и конкурсах, попробуют одолеть ледяной столб.

Интерактивные творческие площадки и мастер-классы ждут волжан на Масленице, которая пройдет на общественном пространстве у дворца молодежи «Юность». А в парке «Новый город» проводят зиму веселыми играми, конкурсами и потехами. Везде гостей будут угощать блинами и горячим чаем. Отмечать Масленицу на всех площадках начнут в полдень.

Напомним, что от празднования Масленицы в этом году отказался Новоаннинский район. В администрации Волгограда сообщили, что опубликуют программу праздника после ее согласования.

Фото из архива V102.RU

