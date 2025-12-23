Происшествия

Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая Отрады

Происшествия 23.12.2025 14:59
0
23.12.2025 14:59


В полиции рассказали подробности столкновения легкового автомобиля с автобусом №68 в Тракторозаводском районе Волгограда. По данным правоохранителей, во время ДТП не обошлось без пострадавших.

- В 16:50 напротив дома №10 по ул. Н. Отрады произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» и автобуса «Волгабас». В результате ДТП пассажир автобуса доставлена в медучреждение, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как ранее сообщала редакция, момент столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения. Авария могла произойти по вине водителя легковушки. Он на запрещающий сигнал светофора пытался проскочить оживлённый перекрёсток в вечерний час пик.

Отметим, ранее 17 декабря стало известно о травмировании пассажира автобуса в Ворошиловском районе Волгограда.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.12.2025 14:59
Происшествия 23.12.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2025 10:22
Происшествия 23.12.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2025 07:12
Происшествия 23.12.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2025 12:00
Происшествия 22.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2025 09:22
Происшествия 22.12.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2025 08:38
Происшествия 22.12.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2025 08:29
Происшествия 22.12.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2025 07:53
Происшествия 22.12.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 17:54
Происшествия 21.12.2025 17:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 15:41
Происшествия 21.12.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 11:53
Происшествия 21.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 11:15
Происшествия 21.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 10:13
Происшествия 21.12.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 07:02
Происшествия 21.12.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2025 17:57
Происшествия 20.12.2025 17:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
В Камышине посмертные награды погибших героев СВО передали роднымСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде и области с 1 января подорожают исчезающий интернет, связь и ТВСмотреть фотографии
15:55
Яркое световое шоу с DJ-сетом ознаменовало завершение строительства 7 домов нового ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 годаСмотреть фотографии
14:59
Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
14:58
Уроженка Республики Коми жестоко убила охранника промбазы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Волжском 27-летний мужчина украл елочные игрушки на 7 тысячСмотреть фотографии
14:24
Волгоградские чиновники просят Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
14:07
Эвакуация при атаке БПЛА: как должна проходить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде прошли всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой»Смотреть фотографии
13:46
Обгоревших на пожаре в Михайловке супругов доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
13:36
В Новый год – с удобными цифровыми сервисами: оформите подписку на электронную квитанцию прямо сейчасСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
10:00
«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабанаСмотреть фотографии
09:52
В Михайловке восстановили водоснабжение после аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
09:35
Исследование: волгоградцы поменяли бы корпоратив на выходнойСмотреть фотографии
09:17
Новым руководителем облкомцифры назначена Антонина НекинаСмотреть фотографии
09:13
Самолёт из Волгограда в Новосибирск вылетел с 10-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:45
В Госдуме объяснили, как повысятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
«Ради таких, как ты, мы и воюем»: бойца СВО до слёз растрогало письмо волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Гандболисты «Каустика» в гостях уступили клубу «СГАУ-Саратов»Смотреть фотографии
 