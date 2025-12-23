Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая Отрады





В полиции рассказали подробности столкновения легкового автомобиля с автобусом №68 в Тракторозаводском районе Волгограда. По данным правоохранителей, во время ДТП не обошлось без пострадавших.

- В 16:50 напротив дома №10 по ул. Н. Отрады произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» и автобуса «Волгабас». В результате ДТП пассажир автобуса доставлена в медучреждение, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как ранее сообщала редакция, момент столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения. Авария могла произойти по вине водителя легковушки. Он на запрещающий сигнал светофора пытался проскочить оживлённый перекрёсток в вечерний час пик.

Отметим, ранее 17 декабря стало известно о травмировании пассажира автобуса в Ворошиловском районе Волгограда.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области