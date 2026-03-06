Главное

Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионов

06.03.2026 06:31
0
06.03.2026 06:31


Мать с дочерью стали очередной жертвой телефонных мошенников. В результате семья лишилась накоплений в сумме свыше 5 миллионов рублей. В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали, как это произошло. 

10 февраля 69-летней жительнице Дзержинского района Волгограда позвонил неизвестный, представившийся  сотрудником центра информационной безопасности. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств третьими лицами злоумышленник сообщил о якобы выявленной попытке хищения средств с ее счетов. Для сохранности накоплений пенсионерке предложили срочно перевести деньги на так называемый «казначейский» счет.

В течение двух недель потерпевшая пыталась обналичить крупные суммы в отделениях банка. С ней неоднократно проводили профилактические беседы сотрудники банков и полицейские, предупреждая о возможной мошеннической схеме и риске перевода средств злоумышленникам.

Однако пенсионерка настаивала, что снимает деньги для приобретения автомобиля. Все это время рядом с ней была дочь, которая также находилась под влиянием телефонных аферистов и вела с ними разговоры.

В итоге женщина все-таки оформила  онлайн-заявку на снятие денежных средств, чтобы, как ее убедили мошенники, ускорить процедуру «защиты» финансов. И благополучно перевела аферистам более 5 миллионов рублей. А потом у пенсионерки наступило прозрение. Накануне она  обратилась в полицию с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.


