В Волгограде засняли таран рейсовым автобусом легкового автомобиля

Происшествия 23.12.2025 07:12
22 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Вечером на Спартановке рейсовый автобус протаранил легковой автомобиль. Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.



Всё произошло в 16:48 на перекрёстке ул. Николая Отрады с ул. Мясникова. Плотный поток машин на разрешающий сигнал светофора пересекал 1-ю Продольную магистраль. Однако часть автомобилей не успели проскочить в отведённое время, и один из лихачей на большой скорости выехал на перекрёсток уже на красный свет. В этот момент автомобили на ул. Николая Отрады уже начали движение. В результате легковая машина оказался прямиком перед рейсовым автобусом.

В результате произошло столкновение. Движение по магистрали в вечерний час пик оказалось ограничено.

Отметим, редакция уточняет информацию о произошедшем в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: POWERNET

