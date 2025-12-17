Происшествия

В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусе

17.12.2025
В Волгограде серия ДТП, в которых травмируются пассажиры общественного транспорта, пополнилась новой аварией. 16 декабря в утренний час пик у здания ТЮЗа пострадала женщина, находившаяся в салоне рейсового автобуса.

- В 08:40 водитель, управляя автобусом, напротив дома № 39 по ул. Р. Крестьянская допустил падение пассажирки, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, ЧП случилось через считанные мгновения после того, как автобус отъехал от остановки общественного транспорта.

Отметим, по информации правоохранителей, женщина была доставлена в больницу. Напомним, ранее 2 декабря в Краснооктябрьском районе травмы получила пассажирка автобуса № 43. Кроме того, аналогичные ДТП с трамваями, автобусами и троллейбусами фиксировались 28 и 11 ноября, 12 октября и 7 сентября 2025 года. Аварии происходят на фоне информации о нехватке в транспортных предприятиях водителей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

