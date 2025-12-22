Происшествия

В Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с маршруткой №174

Происшествия 22.12.2025 09:22
В Центральном районе Волгограда камеры уличного видеонаблюдения засняли момент аварии с участием легкового автомобиля и рейсовой межмуниципальной маршрутки № 174 «Песчанка — Волгоград». ДТП произошло ранним утром на перекрёстке пр. Ленина и ул. Землянского.



Судя по опубликованным кадрам, микроавтобус дождался разрешающего сигнала светофора и вместе с другими автомобилями пытался выехать с ул. Землянского на пр. Ленина. Когда маршрутка практически пересекла половину дороги, на огромной скорости ей навстречу выскочила «Лада». Через несколько мгновений произошло столкновение.

Удар пришёлся в левой бок микроавтобуса, в кабину водителя. Сразу после случившегося вылетело боковое стекло в салоне.

В момент аварии в маршрутке находились пассажиры из Среднеахтубинского района, которые спешили в Волгоград на работу и учёбу. В результате произошедшего травмы получили 7 человек: 4 пассажира микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. На месте аварии осложнено автомобильное движение.

