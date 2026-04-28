



В Краснослободске загорелся хорошо знакомый местным жителям зоомагазин. По словам его сотрудников, огонь охватил небольшой павильон в считанные минуты.

- Сгорело вообще все, - с болью в голосе говорят работники магазина «Масяня». – Огонь шел по потолку, поэтому мы не смогли спасти наших животных. У нас жили разводные попугаи, морские свинки, хомяки и белки… Что будет дальше, пока даже не спрашивайте. Мы не знаем и сами. Сейчас поедем разбирать завалы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что на тушение небольшого павильона спасателям потребовалось около 40 минут.

- Сообщение о пожаре в металлокаркасном павильоне Среднеахтубинского района поступило в 16:51. Подразделения 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:35. Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара в зоомагазине «Масяня» в ведомстве называют аварийный режим электропроводки.

