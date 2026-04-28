Убой больного скота проведут под Волгоградом из-за бруцеллеза





В Иловлинском районе Волгоградской области обнаружен новый очаг инфекции у сельхозживотных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, с сегодняшнего дня, 28 апреля, вводятся ограничительные мероприятия на животноводческой ферме, расположенной на территории Новогригорьевского сельского поселения, в связи с обнаружением бруцеллеза.

Как следует из документа, в эпизоотическом очаге вводятся ограничения на оборот животноводческой продукции и кормов. Восприимчивых к инфекции животных обследуют на наличие бруцеллеза, а больным грозит убой или умерщвление.

Молоко, полученное от больных коров или животных с клиническими признаками бруцеллеза, должно быть утилизировано после обеззараживания путем добавления в него 5%-ого формальдегида, креолина или с помощью кипячения в течение 30 минут. Молоко от здоровых коров также необходимо подвергать длительному кипячению. Однако его могут принять на молокоперерабатывающем предприятии.

В очаге инфекции также будут проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации мест содержания животных.