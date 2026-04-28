



В ФАС России раскрыли картельный сговор строительных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализуемый в том числе и на территории Волгоградской области. По данным экспертов, коммерсанты в течение пяти лет искусственно поддерживали стоимость госконтрактов на высоком уровне.

Помимо Волгоградской области, картель орудовал и в соседней, Ростовской. Вскрыть и доказать сговор удалось благодаря ГИС «Антикартель».

- Служба признала ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и двух индивидуальных предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство. Хозяйствующие субъекты заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 13 закупочных процедурах, которые проводились в период с 2018 по 2023 год, - сообщили в пресс-службе ФАС России.

Коммерческих дельцов интересовали работы по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог федерального и местного значения. Они совместно готовились к торгам, регулярно заключали друг с другом договора субподряда, поддерживали друг друга финансово, передавали друг другу транспортные средства в аренду.

Согласно «Госзакупкам», в 2018 году компания ООО «Дорстрой» принимала участие в аукционе на право строительства подъезда от автомобильной дороги «М-21» «Волгоград — Каменск-Шахтинский», «х. Чувилевский» в Суровикинском районе стоимостью 93,6 млн рублей. Тогда компания предложила реализовать проект за 92,7 млн рублей, но проиграла ООО "СУ «Транспромстрой», сбросившему ещё пару сотен тысяч. Попыток перебить цену организация не предпринимала.

Отметим, в общей сложности стоимость 13 фигурирующих в материалах проверки контрактов составляет без малого 2,2 млрд рублей. Материалы в отношении фигурантов картельного сговора переданы в правоохранительные структуры для возбуждения уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы.

