Маршрутка c людьми разбилась в центре Волгограда, есть пострадавшие





Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате жесткого ДТП с маршрутным такси утром 22 декабря. По данным очевидцев, авария произошла на пересечении улицы Бакинской и проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда.

На кадрах, снятых с места происшествия, видно, что маршрутный микроавтобус от удара развернуло поперек дороги. Рядом стоит разбитый легковой автомобиль, с которым и произошло столкновение.

Сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 06:15 мск. Подробности устанавливаются.

Видео: Жесть Волгограда / t.me





