



Волгоградские грибники наконец дождались своего любимого сезона в году. Пока одни из них радуются урожаю сморчковой шапочки и синеножек, собранных в лиственных лесах, другие едут в сосны за первыми маслятами.

- Сморчковая шапочка постепенно сходит из-за неустойчивой погоды. Похолодание и обилие дождей слегка затормозили их рост. Им бы побольше солнышка – был бы более щедрый урожай, - рассказывают опытные грибники. – Синеножки же весной растут очень недолго. Что называется, напомнят о себе и уйдут до осени.

Несмотря на все «но», на урожай нынешней непривычно холодной весны волгоградцы не жалуются. По словам фанатов «тихой охоты», в хвойных лесопосадках уже можно набрать корзину аппетитных и, что важно, еще не червивых маслят.

- Собираем и в Иловле, и в Средней Ахтубе, и в Ольховке – одним словом, везде, где есть сосны, - не выдавая конкретных мест, говорят влюбленные в «тихую охоту» горожане.

В выходные корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали, что килограмм сморчковой шапочки грибники продают по 500 рублей за килограмм. Такие цены волгоградцы объясняют кропотливостью своего труда.

