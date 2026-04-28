Огромный билборд рухнул в Камышине из-за сильного ветра

В Камышине Волгоградской области огромный билборд рухнул в районе ДК «Текстильщик» на перекрестке улиц Ленина и Терешковой. Как сообщают очевидцы, причиной стал, скорее всего, сильный ветер.
К счастью, во время происшествия было безлюдно и никто не пострадал. Тогда как рядом с билбордом располагается детская площадка.
Напомним, в последние дни в регионе бушевал штормовой ветер. Порой его порывы достигали 29 метров в секунду. Однако сегодня сила ветра ослабнет и его скорость не превысит 13 метров.
Видео Подсмотрено Камышин VK.com