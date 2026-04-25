В Волгограде авто залетело на ограждение после ДТП











В Кировском районе Волгограда произошла авария, в которой пострадал человек. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, момент происшествия сняли камеры видеонаблюдения.

Авария произошла утром 24 апреля. Лада Гранта под управлением 72-летнего водителя напротив дома 107/1 по пр. Университетский выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Honda. Иномарка от удара в буквальном смысле слова залетела на ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто.



