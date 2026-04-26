



В Сети появилось видео из рабочего поселка Быково, где пешеход чудом спасается от рухнувшей крыши. При этом легковой автомобиль, который мог бы проехать спокойно по улице, из-за роковой случайности оказывается погребенным под обломками.

По записи с камеры видеонаблюдения можно сделать вывод, что это произошло 24 апреля этого года примерно 13:34 мск на улице Щербакова в р.п. Быково. Такая улица есть в рабочем поселке Быково Волгоградской области. Названа она так в память погибшего милиционера Семена Щербакова.

На кадрах видно мужчину, который переходит дорогу. Он выбрасывает окурок в урну и подходит к ступенькам здания, но в этот момент на него падает крыша буквально в полуметре.





Однако такого везения не хватило водителю легковушки, который смог бы проехать мимо, но вынужден был остановиться из-за выехавшего на проезжую часть авто. В это время на него и обрушилась кровля. Сообщений о пострадавших в этом происшествии нет.

Напомним, что 24 апреля на Волгоградскую область обрушился жестокий шторм. Порывы ветра достигали 29 метров в секунду в некоторых районах. В регионе произошло два ЧП на воде: в Тракторозаводском районе перевернулась лодка, оказавшегося в воде человека удалось спасти. В Светлоярском районе пропала лодка с четырьмя рыбаками, которые возвращались с рыбалки. В настоящее время обнаружены тела троих человек, еще одного ищут.

Видео: Жесть Волжский / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!