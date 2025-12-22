Транспорт

Из-за утреннего ДТП с маршруткой пр. Ленина замер в пробке

Транспорт 22.12.2025 09:16
0
22.12.2025 09:16


В Центральном районе Волгограда из-за ДТП с маршрутным такси №174 проспект Ленина утром 22 декабря замер в пробке. Как сообщает  ИА «Высота 102», спустя три часа после дорожной аварии протяженность транспортного затора составляет более полутора километров. 

Скорость движения транспорта не превышает 15 километров в час на участке Первой продольной в границах от стадиона «Волгоград Арена» до улицы Пражской. Водителям следует учитывать текущую обстановку и выбирать объездные маршруты. 


Напомним, сообщение о ДТП поступило в 06.15 22 декабря. В результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали, по предварительным данным, семь человек. 

