Определились полуфиналисты Кубка Волгоградской области по футболу





Вчера состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Волгоградской области по футболу. Она определила пары команд, которые поборются за выход в финал престижного регионального турнира.

Первые полуфинальные матчи состоятся в ближайшие выходные – 2-3 мая. Право играть в финале оспорят: «Урожай» (Елань) и «Киквидзе» (Киквидзенский район), в другой паре сыграют «Ахтуба» (Средняя Ахтуба) и «Михайловка» (Михайловка).

Ответные полуфинальные игры пройдут через неделю – 9-10 мая.

На пути к полуфиналу команда из Киквидзенского района уверенно обыграла ГАУ ВО ДО СШ «Ротор‑2008» со счётом 5:2. Этот матч показал, что опыт может перевесить энтузиазм молодых игроков.

В противостоянии «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» (Волгоград) и «Михайловки» финалисты «Кубка Сталинграда» упустили победу, проиграв со счётом 1:2. Команда из Михайловки продемонстрировала слаженную командную игру и волю к победе.

Матч между «Нехаево» (Нехаевский район) и «Урожаем» из Елани завершился крупной победой последних – 5:1. «Урожай» подтвердил свой статус одного из фаворитов турнира, показав яркую атакующую игру.

Футболисты Средней Ахтубы не оставили шансов камышинскому «Текстильщику», победив со счётом 3:0. «Ахтуба» сделала ставку на ротацию: тренер активно использовал замены, что позволило поддерживать высокий темп до конца матча.

В споре бомбардиров на текущий момент лидируют два игрока, каждый из которых забил по четыре мяча: Илья Олейников из команды «Киквидзе» и Александр Цветков из «Нехаево».

