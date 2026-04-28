Световое патриотическое шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде в этом году будут транслировать онлайн. Как сообщили в администрации региона, миллионы зрителей в режиме реального времени впервые смогут следить за этой красочной акцией из любой точки мира на платформе Дзен.

- В связи с организацией прямого эфира доступ на курган в это время будет временно ограничен, - пояснили в администрации.

Акция «Свет Великой Победы» будет трехдневной – 7, 8 и 9 мая.

7 мая показ состоится в 23-00; 8 мая — в 20.30, 21.30, 22.30, 23-30; 9 мая — в 20.30, 21.30, 22.30.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!