Страшными последствиями обернулось ДТП с участием 57-летнего водителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась 27 апреля в 18-00 час. в Ольховском районе на 102 км. автодороги «Фролово-Ольховка-Липовка».

Водитель ВАЗ-21120, ранее лишенный прав, не справился с управлением, в результате чего «двенадцатая» вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и его пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте. Ещё два человека были госпитализированы.