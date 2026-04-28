



Останки 15 погибших на подступах к Сталинграду красноармейцев обнаружили в поселке Кузьмичи Городищенского района.

На «Вахту Памяти ДОСААФ России-2026» приехали больше 400 поисковиков из Волгоградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Краснодарского краев, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской, Иркутской областей, а также из республики Татарстан и Дагестан, Луганской Народной Республики, Белоруссии и Казахстана.

- За два дня поисковые отряды, работавшие в Кузьмичевском сельском поселении Городищенского района, на местах ожесточенных боев обнаружили останки 15 воинов – предположительно, 41-й гвардейской стрелковой дивизии, - рассказали в пресс-службе ДОСААФ России по Волгоградской области. - Работа продолжается.

Из-за тяжелой военной ситуации в Сталинграде 1 августа 1942-го в срочном порядке 10-й воздушно-десантный корпус преобразовали в 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 8 августа за бойцами пришли эшелоны – впереди их ждал Сталинградский фронт. Участвуя в тяжелейших боях, красноармейцы бились за каждую сотню метров. Неся серьезные потери, дивизия пыталась прорваться к Сталинграду, однако в начале октября ее вывели в резерв и отправили в Саратовскую область на доукомплектование.

