Под Волгоградом неуправляемый грузовик придавил своего водителя

Происшествие с участием водителя и его грузового автомобиля произошло в Иловлинском районе Волгоградской области. 42-летний мужчина получил травмы из-за своей невнимательности и был госпитализирован.

По данным полиции, происшествие случилось накануне днем на 888 федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Водитель не поставил грузовик Volvo на стояночный тормоз и занялся его ремонтом. В результате большегруз в ходе самопроизвольного движения наехал на мужчину.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!