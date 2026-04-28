



Волгоградская область отправила на СВО новую партию необходимой для защитников Отечества техники. Как сообщили в администрации региона, на этот раз в состав груза вошли беспилотники, средства связи, бытовая электротехника, инструменты, автомобильные прицепы, портативные устройства для обеспечения электропитания.

Груз собирался по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. Ранее в зону СВО была отправлена дизель-генераторная установка мощностью 30 кВт.

Все снаряжение, как и прежде, было приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.





Напомним, Волгоградская область регулярно отправляет военным необходимую для выполнения задач СВО технику и оборудование, в том числе автомобили повышенной проходимости, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, средства связи, медицинское и инженерное оборудование.