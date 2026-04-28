



В Ленинском районе Волгоградской области село Заплавное, где проживают порядка 4 тыс. человек, полностью осталось без электроэнергии. Свет отключили потребителям утром 28 апреля. По информации пресс-службы «Россетти ЮГ», ресурс исчез из-за плановых работ, которые необходимы для повышения качества обслуживания абонентов.

- На энергооборудовании подстанции, осуществляющей электроснабжение потребителей с. Заплавное, ведутся плановые ремонтные работы, - подчеркнули в сетевой организации.

Отметим, по данным энергетиков, столкнувшимся со сложностями волгоградцам долго терпеть неудобства не придётся. Уже к 17:00 28 апреля электроснабжение населённого пункта будет полностью восстановлено.

