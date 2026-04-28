Раздел Волгоградской области открылся на Госуслугах





Волгоградская область запустила свой региональный раздел на Госуслугах. Как сообщили в комитете информационных технологий, специальный баннер «Волгоградская область» жители могут увидеть при входе на портал. Региональный раздел содержит полезную информацию о популярных услугах и областных сервисах, в том числе о таких востребованных как «Рождение ребенка», мерах поддержки многодетных семей. Также с помощью сервиса можно выбрать свадебную локацию для выездной регистрации брака или ознакомиться с картой охотничьих угодий.

В разделе размещены ссылки на другие полезные серверы: все о туризме (достопримечательности, отели и календарь мероприятий), бизнес и инвестиции (создание проекта в регионе и получение мер поддержки), образование (запись и контакты образовательных организаций). Также граждане могут принимать участие в опросах по актуальным темам регионального развития или подать жалобу с помощью сервиса.

К слову, Волгоградская область подключилась к проекту Минцифры одной из первых в стране.