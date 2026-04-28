Как узнать, нужно ли подавать декларацию о доходах за прошлый год





Жителям Волгоградской области предложили удобный способ проверки на предмет необходимости подачи декларации по доходам за 2025 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском Управлении ФНС России, сделать это можно за пару минут – пройдя опрос на сайте налоговой.

Напомним, что до завершения декларационной кампании, в рамках которой волгоградцам необходимо отчитаться о полученных в прошлом году доходах, осталось несколько дней – задекларировать доходы нужно не позднее 30 апреля.

Жители региона могут узнать, нужно ли им представлять декларацию 3-НДФЛ, отвечая на вопросы в чат-боте лишь «Да» или «Нет». Пользователи могут пройти опрос как на компьютере, так и на личных мобильных устройствах. Совет от редакции: не забудьте отключить VPN перед этим.

Добавим, что на сайте ФНС России размещена промостраница «Декларационная кампания 2026», где можно получить более подробную информацию о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.

