В Волгоградской области фура опрокинулась в кювет после ДТП с иномаркой в Дубовском районе. Пострадали три человека.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 04:50 мск на 590 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительным данным, 52-летний водитель Kia Optima выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со следующим во встречном направлении грузовиком DAF с полуприцепом. От удара большегруз съехал в кювет и перевернулся.

Пострадали оба водителя и пассажир легковушки. Они госпитализированы в больницу.